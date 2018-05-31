Первый молдавский вор в законе Гылка потерял титул и стал мигрантом-нелегалом

Бывший вор в законе 55-летний Петру Садник, известный в криминальных кругах как Гылка, Попович или Мику, депортирован из Германии в Молдавию по решению Мюнхенского суда. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

«Мику был задержан в Мюнхене в марте этого года за нелегальное проживание на территории Германии, где он находился в течение последних трех лет. Молдавскому репатрианту поставлен запрет на въезд в страны Евросоюза сроком на один год», — говорится в сообщении.

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По данным ИА, Садник является одним из самых известных криминальных авторитетов на постсоветском пространстве. В 1993 году он стал первым молдавским вором в законе. Впоследствии Садник был лишен своего титула из-за причастности к убийству вора в законе Евгения Грищенко (Жека).

30 мая стало известно, что вор в законе Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) заявил о намерении «очистить свое имя» ради дочери-студентки, которая учится в одном из университетов Москвы.

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