Освобожденному вору в законе Тенго в соцсетях пожелали фарта и дорог без конвоя

В социальных сетях омичи обсуждают освобождение из исправительной колонии № 7 криминального авторитета Тенгиза Корсагии, известного в криминальных кругах как Тенго Очамчирский. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает агентство «СуперОмск».

Информация об освобождении вора в законе накануне появилась в тематических сообществах. «Фарта вору и дорог без конвоя!», — пожелали авторитету пользователи социальных сетей.

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Тенго Очамчирский был осужден в 2015 году Чертановским судом Москвы на три года тюрьмы за хранение наркотиков. Этот срок стал первым за его 18-летнюю «карьеру» вора в законе.

25 мая стало известно, что вор в законе Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) освободился из ИК-31 Красноярска после семи лет заключения.

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