Несломленный зоной вор в законе Бадри Кутаисский стал козырем силовиков

Вор в законе Бадри Когуашвили, известный в криминальной среде как Бадри Кутаисский, освободился из ИК-31 Красноярска после семи лет заключения. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает «Прайм Крайм».

Как отмечает агентство, по своему влиянию на происходящие в воровском мире процессы освобождение Бадри Кутаисского сопоставимо с приговором Захарию Калашову (Шакро Молодой) — лидеру преступного мира России. С появлением Бадри в Москве сильно возрастет влияние преемников знаменитого вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан) из кутаисского воровского клана.

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На протяжении всего срока тюремная администрация была крайне сурова к Бадри вне зависимости от того, где он отбывал наказание: за семь лет вор в законе сменил семь мест лишения свободы.

По данным «Прайм Крайм», на освободившегося Бадри есть планы у силовиков: согласно им, авторитету «уготовано стать ключевой фигурой в воровском мире».

Ранее 25 мая стало известно, что оперативники в Москве пресекли сходку криминальных авторитетов, которые собрались по случаю дня рождения вора в законе Гурама Чихладзе (Квежоевич).

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