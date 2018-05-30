Пойманный в Греции вор в законе решил «очистить свое имя» ради дочери-студентки

Вор в законе Лаша Шушанашвили, известный в криминальных кругах как Лаша Руставский, заявил о намерении «очистить свое имя» ради дочери-студентки, которая учится в одном из университетов Москвы. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

В настоящее время дело о выдаче Лаши Руставского Франции по запросу Интерпола и французских властей рассматривается в Апеляционном суде греческого города Салоники.

«Обвинение считает меня злодеем международного масштаба, но я хочу очистить свое имя. Я думаю о своей семье. У меня есть дочь, которая учится в одном из лучших университетов Москвы, и я не хочу, чтобы она жила с осознанием того, что ее отец — мафиози», — заявил вор в законе.

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Лаша Руставский также заявил пятерым заседателям суда, что свидетельские показания, которые строятся на данных телефонной «прослушки», являются ложными, а обвинение в руководстве международным преступным сообществом — «провокацией французских и испанских властей».

Кроме того, вор в законе потребовал присутствия в суде Салоник ключевого свидетеля — сотрудника испанской прокуратуры, на основании показаний которого, по словам Руставского, он был арестован.

Первые судебные заседания по вопросу экстрадиции воров в законе Лаши Руставского, Мераба Асанидзе (Чикора) и Нодара Шукакидзе (Нодо Глданский) во Францию должны были состояться 24 апреля и 2 мая. Однако оба были отменены по причине госпитализации Шушанашвили, пожаловавшегося на внезапное ухудшение самочувствия.

Все трое грузинских криминальных авторитетов и еще около 40 уроженцев Грузии были задержаны в середине апреля в Греции и во Франции в результате крупной полицейской операции «Кавказская Нормандия» (Caucase Normandie).

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