Работники ритуальных служб устроили драку со стрельбой под Киевом

В Киевской области Украины произошел конфликт между работниками ритуальных служб, который перерос в драку со стрельбой. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Отмечается, что один из участников конфликта ударил своего оппонента по лицу, выхватил пистолет и произвел два выстрела.

Пострадавшим оказался 26-летний житель поселка Ворзель. У него диагностировано непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

На месте происшествия был найден травматический пистолет ПМР калибра 9 миллиметров, разрешительные документы, шесть патронов с резиновыми пулями и магазин. Задержан 59-летний стрелок, житель Гомеля.

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