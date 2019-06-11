Зачинщиком драки чеченских выпускников назвали полицейского

Массовая драка со стрельбой, которая произошла возле одной из школ Грозного перед основным государственным экзаменом (ОГЭ), могла произойти из-за конфликта одного из выпускников с полицейским. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По одной из версий, полицейский что-то сказал матери одного из выпускников, и тот за нее вступился. После этого сотрудник правоохранительных органов якобы ударил подростка, за того вступились другие выпускники и завязалась потасовка. На опубликованных ранее кадрах во время драки слышны выстрелы. Утверждается, что стрельба велась в воздух.

О массовой драке возле одной из школ Грозного стало известно в понедельник, 10 июня. Отмечалось, что на место конфликта прибыли три сотрудника правоохранительных органов, один из которых ударил школьника, когда пытался разнять дерущихся.

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