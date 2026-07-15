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15:44, 15 июля 2026Ценности

58-летняя певица Валерия раскрыла правду о пластике

58-летняя певица Валерия заявила, что никогда не прибегала к пластическим операциям
Мария Винар

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская эстрадная певица Валерия раскрыла правду о пластике. Своими признаниями она поделилась в интервью KP.RU.

58-летняя поп-исполнительница заявила, что никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам по улучшению внешности. «У меня не было ни одной пластической операции, поскольку мне пока все нравится в отражении в зеркале. Конечно, можно тут подрезать, здесь подтянуть, но от одной пластической хирургии человек моложе не станет», — объяснила она и добавила, что без физической активности невозможно оставаться молодым и в подтянутой форме.

При этом слова Валерии подтвердил ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. «У нее все натуральное, не сделанное, не нарисованное. И не фотошоп. Она молодец, что сохранила свою красоту и стройность», — подчеркнул он.

Ранее певица Валерия поделилась снимками с отдыха в Дубае и восхитила поклонников.

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