58-летняя певица Валерия раскрыла правду о пластике

58-летняя певица Валерия заявила, что никогда не прибегала к пластическим операциям

Российская эстрадная певица Валерия раскрыла правду о пластике. Своими признаниями она поделилась в интервью KP.RU.

58-летняя поп-исполнительница заявила, что никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам по улучшению внешности. «У меня не было ни одной пластической операции, поскольку мне пока все нравится в отражении в зеркале. Конечно, можно тут подрезать, здесь подтянуть, но от одной пластической хирургии человек моложе не станет», — объяснила она и добавила, что без физической активности невозможно оставаться молодым и в подтянутой форме.

При этом слова Валерии подтвердил ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. «У нее все натуральное, не сделанное, не нарисованное. И не фотошоп. Она молодец, что сохранила свою красоту и стройность», — подчеркнул он.

Ранее певица Валерия поделилась снимками с отдыха в Дубае и восхитила поклонников.