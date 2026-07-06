Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:18, 6 июля 2026Ценности

58-летняя Валерия восхитила фигурой на фото в купальнике

58-летняя певица Валерия поделилась фото в купальнике с отдыха в Дубае
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @valeriya

Российская эстрадная певица Валерия поделилась снимками с отдыха в Дубае и восхитила поклонников. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя знаменитость позировала в черном купальнике на пляже. На размещенных фото видно, что исполнительница также надела кепку и солнцезащитные очки.

Материалы по теме:
Время топать Почему женщины снова натянули ботфорты
Время топатьПочему женщины снова натянули ботфорты
26 февраля 2018
Влажные персоны Откровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
Влажные персоныОткровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
2 марта 2018

Подписчики оценили фигуру Валерии в комментариях под публикацией. «Красотка», «Мой мотиватор», «Какая стройная», «Идеальная женщина», — высказывались многочисленные фанаты.

В марте невестка Валерии блогерша Лиана Шульгина показала внешность на фото до похудения. «Отбирала сейчас фото для вставок в рилс и наткнулась на эти... Отказываюсь верить, что это я. Какой же я путь прошла, горжусь собой», — указала в подписи автор поста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поражении боеприпасов с ураном под Киевом

    Раскрыты детали о свадебном платье Тейлор Свифт

    В Подмосковье осудят маньяка-убийцу спустя 20 лет после совершения преступлений

    Трамп и Эрдоган обсудят возобновление переговоров по Украине

    В городе нашли гнездо динозавра

    В Киеве назвали ночной удар ВС России самым худшим

    Тренер сборной Бразилии высказался о своем будущем после сенсационного вылета команды с ЧМ

    Ребенку прострелили ногу в российском регионе

    В России назвали сферы с самым быстрым ростом медианных зарплат

    Windows 11 случайно увеличили в несколько раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok