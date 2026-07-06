58-летняя Валерия восхитила фигурой на фото в купальнике

58-летняя певица Валерия поделилась фото в купальнике с отдыха в Дубае

Российская эстрадная певица Валерия поделилась снимками с отдыха в Дубае и восхитила поклонников. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя знаменитость позировала в черном купальнике на пляже. На размещенных фото видно, что исполнительница также надела кепку и солнцезащитные очки.

Подписчики оценили фигуру Валерии в комментариях под публикацией. «Красотка», «Мой мотиватор», «Какая стройная», «Идеальная женщина», — высказывались многочисленные фанаты.

В марте невестка Валерии блогерша Лиана Шульгина показала внешность на фото до похудения. «Отбирала сейчас фото для вставок в рилс и наткнулась на эти... Отказываюсь верить, что это я. Какой же я путь прошла, горжусь собой», — указала в подписи автор поста.