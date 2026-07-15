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15:45, 15 июля 2026Бывший СССР

Стала известна тема разговора Буданова с кандидатом в премьер-министры Украины

«РБК-Украина»: Буданов обсуждал с кандидатом в премьеры Корецким кадровые вопросы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кандидат в премьер-министры Украины Сергей Корецкий обсуждал кадровые вопросы с главой офиса президента республики Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом передает «РБК-Украина».

На совещании, по словам источника издания, присутствовали бывший премьер Юлия Свириденко, спикер парламента Руслан Стефанчук, глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и первый вице-спикер Александр Корниенко,

«Там как раз и определялись по кадрам. Сейчас пошли с парламентариями говорить и с чиновниками — действующими и теми, что будут на замену», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Буданова пытаются отстранить от участия в мирных переговорах с США. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский таким образом пытается «набрать политический вес».

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