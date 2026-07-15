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12:44, 15 июля 2026Бывший СССР

На Украине сообщили о планах Зеленского отстранить Буданова от переговоров с США

В Киеве задумались об отстранении Буданова от переговоров с США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытаются отстранить от участия в мирных переговорах с США. Такой информацией поделился украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент».

«По информации наших источников на Банковой, Буданова окончательно отодвинули от мирного трека с администрацией Трампа, а все его контакты мониторит СБУ», — сказано в публикации.

Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский таким образом пытается «набрать политический вес».

Ранее Буданов считался одним из представителей украинской власти, имевших контакты с американской стороной по вопросам безопасности и возможного урегулирования конфликта.

В украинских и российских СМИ не раз появлялась информация о конфликтности отношений Зеленского и Буданова. Политолог Константин Бондаренко заявил, что отсутствие прогресса на переговорах связано с личными противоречиями между политиками.

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