На Украине оценили влияние Буданова на отношения с США

На Украине заявили о позитивном влиянии Буданова на отношения с США

Назначение бывшего начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на пост главы Офиса президента страны позитивно влияет на отношения Киева с Вашингтоном. Об этом заявил эксперт Аналитического центра «объединенная Украина», передает телеканал «Новости.live» в Telegram.

«Если мы говорим, через кого коммуницировать [с США], кроме президента, — то это Буданов и Стефанишина. Два человека, которым можно отдавать этот трек. И я уверен, что отношения будут расти после этих встреч», — рассказал он.

Эксперт также подчеркнул, что бывшего руководителя ГУР в Соединенных Штатах «уважают и любят». По его словам, назначение Буданова также в целом усиливает переговорные возможности Украины.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал два отличия нового главы офиса президента Украины от его предшественника Андрея Ермака. По его словам, одним из них является способность Буданова мыслить на несколько шагов вперед.