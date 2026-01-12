На Украине назвали два отличия Буданова от Ермака

Кулеба: Буданов отличается от Ермака умением мыслить на несколько шагов вперед

Новый глава офиса президента Украины, бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отличается от своего предшественника Андрея Ермака умением думать на несколько шагов вперед. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Украинской правде».

«Кирилл [Буданов] — один из немногих в Украине людей этого уровня, который способен мыслить на несколько шагов вперед.(...) Андрей [Ермак] — оппортунистический. По-человечески скажу — ситуативный», — сказал он.

Кулеба также подчеркнул, что новый глава офиса президента отличается от своего предшественника этическими принципами. При этом он не стал объяснять, что именно имел в виду.

Бывший глава МИД Украины также заявил, что новая «вспышка» переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине произойдет в конце февраля. Он добавил, что не ожидает прекращения конфликта в 2026 году, но допускает прекращение огня.