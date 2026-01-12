Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:41, 12 января 2026Бывший СССР

На Украине назвали два отличия Буданова от Ермака

Кулеба: Буданов отличается от Ермака умением мыслить на несколько шагов вперед
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новый глава офиса президента Украины, бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отличается от своего предшественника Андрея Ермака умением думать на несколько шагов вперед. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Украинской правде».

«Кирилл [Буданов] — один из немногих в Украине людей этого уровня, который способен мыслить на несколько шагов вперед.(...) Андрей [Ермак] — оппортунистический. По-человечески скажу — ситуативный», — сказал он.

Кулеба также подчеркнул, что новый глава офиса президента отличается от своего предшественника этическими принципами. При этом он не стал объяснять, что именно имел в виду.

Бывший глава МИД Украины также заявил, что новая «вспышка» переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине произойдет в конце февраля. Он добавил, что не ожидает прекращения конфликта в 2026 году, но допускает прекращение огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экономика России вплотную приблизилась к стагнации. Что ждет россиян?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Москвичам рассказали о крещенских морозах

    США заявили об оккупации Гренландии Данией

    Пьяная россиянка напала на бригаду скорой помощи

    Слышавшему работу собственного организма россиянину провели уникальную операцию

    Спрос на все перевозки в России упал

    Вратаря «Барселоны» сняли с пивом и сигаретой после победы над «Реалом»

    Появились подробности о подготовке теракта в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok