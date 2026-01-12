Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:02, 12 января 2026Бывший СССР

На Украине назвали время для активизации переговоров

Кулеба: Новая вспышка переговорного процесса по Украине произойдет в феврале
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Новая «вспышка» переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине произойдет в конце февраля. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Украинской правде».

«Я думаю, что следующая вспышка переговорного процесса будет в конце февраля. А потом окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы», — сказал он.

Экс-министр также отметил, что не ожидает прекращения огня до конца февраля. По его словам, иначе удары по украинской энергосистеме потеряли бы смысл. Он также добавил, что не видит шансов завершить конфликт в 2026 году, однако допускает прекращение огня. Кулеба также усомнился, что российская сторона согласится на завершение боевых действий до установления контроля над территорией Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев и Европа намереваются разрушить все переговорные треки по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что руководство Украины поставило на паузу Стамбульский трек, оставив без ответа предложения России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор раскрыл цель российского удара в Киеве

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Первый космический запуск Индии в 2026-м закончился неудачей

    В российском городе задержали 82 ребенка

    Ветеринар назвала породы собак с самым слабым здоровьем

    Появились подробности о потерпевших по делу о пропаже семьи Усольцевых

    От Украины потребовали срочно расплатиться по многомиллионному долгу

    Доминиканский футболист отказался возвращаться в тульский «Арсенал» из отпуска

    На Украине назвали время для активизации переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok