Кулеба: Новая вспышка переговорного процесса по Украине произойдет в феврале

Новая «вспышка» переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине произойдет в конце февраля. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Украинской правде».

«Я думаю, что следующая вспышка переговорного процесса будет в конце февраля. А потом окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы», — сказал он.

Экс-министр также отметил, что не ожидает прекращения огня до конца февраля. По его словам, иначе удары по украинской энергосистеме потеряли бы смысл. Он также добавил, что не видит шансов завершить конфликт в 2026 году, однако допускает прекращение огня. Кулеба также усомнился, что российская сторона согласится на завершение боевых действий до установления контроля над территорией Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев и Европа намереваются разрушить все переговорные треки по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что руководство Украины поставило на паузу Стамбульский трек, оставив без ответа предложения России.

