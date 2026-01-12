Реклама

В МИД высказались о разрушении Киевом переговорного процесса

Мирошник: Киев разрушает переговорные треки по решению украинского конфликта
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Киев и Европа намереваются разрушить все переговорные треки по урегулированию украинского конфликта. Об этом высказался посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Установка и Европы, и Украины — на полное стремление разрушить любые переговорные треки», — подчеркнул он.

По словам Мирошника, Киев поставил Стамбульский трек на паузу, а все предложения России остались без ответа, что разрушает переговорный процесс.

На переговорах, которые прошли летом 2025 года Россией сформулировала предложения по созданию рабочих групп, чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям урегулирования конфликта.

