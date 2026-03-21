Стало известно о конфликте между Зеленским и Будановым

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:40, 21 марта 2026

На Украине заявили о конфликте между Зеленским и Будановым из-за мирной сделки
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

В офисе президента Украины возник конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на свои источники.

Стало известно, что Буданов настаивает на заключении рамочной сделки, основанной на предложениях президента США Дональда Трампа, считая позицию Киева слабой на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

«На этой неделе произошел словесный конфликт между Зеленским и главой Офиса президента по теме мирного трека, а президент в открытую обвинил Буданова в амбициях пойти на выборы», — говорится в публикации.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко назвал причину отсутствия результатов на мирных переговорах. По его мнению, процесс обессмысливает взаимная антипатия между Зеленским и Будановым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok