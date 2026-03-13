На Украине назвали причину отсутствия результатов на мирных переговорах

Бондренко: Взаимная антипатия Зеленского и Буданова обессмысливает переговоры

Украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала LibertyUA назвал причину отсутствия результатов на мирных переговорах. По его мнению, процесс обессмысливает взаимная антипатия президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса, экс-начальника ГУР МО Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Эксперт отметил, что Буданов фактически ориентирован на Вашингтон, в то время как предыдущий глава офиса Андрей Ермак ориентировался на Лондон. Для США Буданов более приемлем как переговорщик, но его недолюбливает глава государства.

Бондаренко отметил, что Зеленский настроен на продолжение конфликта, следуя линии европейских союзников, в то время как Буданов проводит американские интересы, заключающиеся в скорейшем заключении мирного договора.

Политолог пояснил, что помимо Буданова на Вашингтон ориентируются секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По мнению эксперта, в любой момент Зеленский может заявить о провале переговоров и отстранить всех троих, но это будет прямой демарш против США.

«Поэтому он вроде бы и пытается качаться. В результате у нас получается имитация переговорного процесса, но не сами результативные переговоры», — заключил Бондаренко.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет искать компромиссы, приемлемые для всех сторон переговоров по завершению конфликта на Украине, ценой территории. Он подчеркнул, что это противоречит Конституции.

