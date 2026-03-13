Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:57, 13 марта 2026Бывший СССР

На Украине назвали причину отсутствия результатов на мирных переговорах

Бондренко: Взаимная антипатия Зеленского и Буданова обессмысливает переговоры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала LibertyUA назвал причину отсутствия результатов на мирных переговорах. По его мнению, процесс обессмысливает взаимная антипатия президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса, экс-начальника ГУР МО Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Эксперт отметил, что Буданов фактически ориентирован на Вашингтон, в то время как предыдущий глава офиса Андрей Ермак ориентировался на Лондон. Для США Буданов более приемлем как переговорщик, но его недолюбливает глава государства.

Бондаренко отметил, что Зеленский настроен на продолжение конфликта, следуя линии европейских союзников, в то время как Буданов проводит американские интересы, заключающиеся в скорейшем заключении мирного договора.

Политолог пояснил, что помимо Буданова на Вашингтон ориентируются секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По мнению эксперта, в любой момент Зеленский может заявить о провале переговоров и отстранить всех троих, но это будет прямой демарш против США.

«Поэтому он вроде бы и пытается качаться. В результате у нас получается имитация переговорного процесса, но не сами результативные переговоры», — заключил Бондаренко.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет искать компромиссы, приемлемые для всех сторон переговоров по завершению конфликта на Украине, ценой территории. Он подчеркнул, что это противоречит Конституции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский самолет-заправщик разбился во время операции против Ирана. Это уже четвертый борт, потерянный США

    Мощное землетрясение произошло в Турции

    Супружескую пару россиян заподозрили в десятках автоподстав

    Несколько десятков человек пострадали из-за нападения на американскую синагогу

    В России захотели изменить размер алиментов

    Уголовник годами насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

    Раскрыты детали налета ВСУ на Россию на фоне отказа Зеленского от поиска компромиссов

    Лечение от рака блогера Лерчек может повлиять на следующее заседание суда

    Макрон сообщил о гибели французского военного во время атаки на базу в Ираке

    Раскрыты подробности о снятии ограничений США на российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok