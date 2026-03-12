Реклама

Зеленский отказался от поиска приемлемых компромиссов

Зеленский: Киев не будет искать приемлемые для всех компромиссы ради перемирия
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Киев не будет искать компромиссы, приемлемые для всех сторон переговоров по завершению конфликта на Украине, ценой территории. Об этом в интервью Politico заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс и что будет приемлемо для всех вокруг меня. Я президент, и я должен защищать Конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия основываются на этих принципах», — сказал он.

Политик заявил, якобы Украина уже допустила множество компромиссов в переговорах с Россией. Он также подчеркнул, что завершение конфликта на приемлемых для России условиях может стать «исторической ошибкой».

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии Зеленского «Слуга народа» сообщила, что страны Европы предложили Украине продолжать боевые действия еще полтора-два года. По словам собеседника издания, в связи с этим глава государства поручил правительству разработать сценарий работы Верховной Рады и отсутствия выборов.

