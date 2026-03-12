Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:29, 12 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о предложении Европы продолжить боевые действия на Украине

«УП»: Европа предложила Украине продолжить боевые действия
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Страны Европы предложили Украине продолжить боевые действия «еще на полтора-два года». Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на представителя правящей в республики партии «Слуга народа».

«Европейцы сказали: "Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги"», — рассказал собеседник издания.

По его словам, под этим влиянием президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать сценарий работы Верховной Рады и отсутствия выборов.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Польши от оппозиции Пшемыслав Чарнек заявил, что страна будет помогать Украине, если Киев не будет демонстрировать наглость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Оглашены первые детали приговора по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

    Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» заплакал на скамье подсудимых

    Иран ударил по базам ВВС Израиля и штаб-квартире ШАБАК

    Литвинова назвала популярные сериалы пошлой бредятиной

    Во время испытаний на российском авиазаводе пострадали люди

    Светлана Ходченкова оконфузилась на красной дорожке из-за наряда

    Стало известно о мести российских военных за удар ВСУ Storm Shadow по Брянску

    Названы три неожиданные причины инсульта

    Стало известно о предложении Европы продолжить боевые действия на Украине

    Военные ВСУ ответили за смерть 13 пленных россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok