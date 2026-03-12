Стало известно о предложении Европы продолжить боевые действия на Украине

Страны Европы предложили Украине продолжить боевые действия «еще на полтора-два года». Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на представителя правящей в республики партии «Слуга народа».

«Европейцы сказали: "Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги"», — рассказал собеседник издания.

По его словам, под этим влиянием президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать сценарий работы Верховной Рады и отсутствия выборов.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Польши от оппозиции Пшемыслав Чарнек заявил, что страна будет помогать Украине, если Киев не будет демонстрировать наглость.