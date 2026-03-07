Реклама

В Польше пообещали помогать Украине при одном условии

Чарнек: Польша будет помогать, если Украина не будет демонстрировать наглость
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: MKavalenkau / Shutterstock / Fotodom

Польша будет помогать Украине, если Киев не будет демонстрировать наглость. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Пшемыслав Чарнек, передает агентство PAP.

«Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость», — заявил Чарнек. Он добавил, что республика требует уважения от президента Украины Владимира Зеленского и от властей страны.

По словам Чарнека, наглость Украины он усматривает, в частности, в блокировании возможности проведения эксгумации на Волыни.

Ранее Чарнек раскритиковал Зеленского за попытки вмешиваться в выборы в стране. По словам депутата, президент Украины вредит украинскому народу, агитируя за мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

