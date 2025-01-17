В польском сейме назвали Зеленского мальчиком и потребовали извинений

Депутат сейма Чаранек раскритиковал Зеленского за вмешательство в выборы Польши

Депутат польского сейма Пшемыслав Чарнек раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за попытки вмешиваться в выборы в стране. Политик опубликовал пост в социальной сети Х, где потребовал извинений от украинского лидера.

«Мальчик, что ты несешь? Разве ты не помнишь? Не было бы и не будет украинской армии без Европы, особенно без Польши и нашей помощи вам», — написал Чарнек, призвав Зеленского «остыть и извиниться».

По словам депутата, президент Украины вредит украинскому народу, агитируя за мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Чарнек назвал главу польской столицы неудачником.

Ранее президент Польши Анджей Дуда посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах в адрес кандидата в президенты страны от оппозиционной партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» и директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого.

Навроцкий заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО. По его мнению, это связано с «разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида». В ответ Зеленский призвал Навроцкого «готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках».