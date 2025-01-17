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01:32, 17 января 2025Мир

Президент Польши призвал Зеленского быть осторожнее в словах

Дуда призвал Зеленского быть осторожнее в словах в адрес Навроцкого
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах в адрес кандидата в президенты страны от оппозиционной партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» и директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого. Слова Дуды приводит РИА Новости.

Навроцкий заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО. По его мнению, это связано с «разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида». В ответ Зеленский призвал Навроцкого «готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках».

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В свою очередь, Дуда предложил спокойно вести переговоры об эксгумации жертв Волынской резни. Он назвал этот вопрос очень сложным. «Я на месте Владимира Зеленского, однако, был бы здесь более осторожен», — заключил Дуда.

В сентябре Зеленский поругался с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, когда тот приезжал в Киев. Лидер Украины сразу обвинил Польшу в том, что она не поддерживает Киев в переговорах о вступлении в Евросоюз.

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