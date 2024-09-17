Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши

Onet: Зеленский поругался с министром иностранных дел Польши Сикорским

Президент Украины Владимир Зеленский поругался с министром иностранных дел Польши Радиславом Сикорским, когда тот приезжал в Киев. Об этом стало известно польскому порталу Onet.

По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, «можно было даже говорить о ссоре». Источники издания сообщают, что поляки были удивлены стилем, в котором Зеленский пытался общаться с Сикорским.

Сообщается, что президент Украины сразу обвинил Польшу в том, что она не поддерживает Украину в переговорах о вступлении в Евросоюз. Глава МИД Польши ответил, что его стране потребовалось десятилетие для вступления, а предложенный офисом Зеленского срок «нереалистичен». Далее Зеленский призвал Польшу передать Киеву больше военной техники, а также сбивать ракеты и дроны над Украиной, но Сикорский парировал тем, что это невозможно без решения НАТО.

После этого Зеленский сказал, что Польша раздувает тему Волынской резни из внутриполитических соображений. Польский министр в ответ призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения.

Ранее Сикорский заявил, что Украине стоит присмотреться к примеру других стран и задуматься о том, чтобы лишать гражданства за уклонение от мобилизации. Он добавил, что Киеву необходимо создать материальную мотивацию для находящихся в европейских странах украинцев, чтобы привлечь их к службе в рядах Вооруженных сил республики.