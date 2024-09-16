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14:47, 16 сентября 2024Мир

Глава МИД Польши предложил Украине лишать гражданства за уклонение от мобилизации

Сикорский: Украине стоит лишать гражданства за уклонение от мобилизации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине стоит присмотреться к примеру других стран и задуматься о том, чтобы лишать гражданства за уклонение от мобилизации. Такой шаг Киеву предложил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью изданию «Европейская правда».

«Если не явиться на ежегодные учения резервистов в Швейцарии или даже в Финляндии, есть опасность лишиться гражданства», — заявил дипломат.

Он добавил, что украинским властям необходимо создать материальную мотивацию для находящихся в европейских странах граждан Украины, чтобы привлечь их к службе в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ).

Ранее Сикорский в интервью изданию Monde озвучил мысль о том, что странам Европейского союза (ЕС) следует прекратить выплачивать украинским беженцам пособия, чтобы не помогать гражданам избегать призыва. Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги.

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      Семен Александров
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