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Чеченские выпускники устроили массовую драку со стрельбой перед экзаменом

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Выпускники нескольких школ Чечни устроили массовую драку перед основным государственным экзаменом (ОГЭ). Кадры инцидента в понедельник, 10 июня, опубликовал телеканал «360».

Что послужило причиной потасовки, не сообщается. На видео слышны громкие хлопки, похожие на выстрелы.

После начала драки директор школы, на территории которой должен был пройти экзамен, вызвал полицейских.

Отмечается, что на место конфликта прибыли три сотрудника правоохранительных органов, один из которых ударил школьника, когда пытался разнять дерущихся. В отношении полицейских проводится служебная проверка.

О задержании зачинщиков потасовки не сообщается.

В апреле стало известно, что чемпионат по вольной борьбе в одной из спортивных школ Чечни завершился массовой дракой. В соревнованиях принимали участие спортсмены 2002-2004 годов рождения.

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