В Госдуме ответили на планы Зеленского по производству 20 миллионов дронов в год

Депутат Чепа назвал невозможным для Украины производство 20 миллионов дронов в год

Украина не владеет экономическими возможностями для производства 20 миллионов дронов в год. Так на планы Владимира Зеленского ответил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, слова которого приводит «Газета.Ru».

«Ясно, что этого никогда не будет, даже если они в счет дронов будут какие-то детские игрушки производить. Такого количества они все равно не произведут», — отметил Чепа.

По словам депутата, даже у НАТО нет столько ресурсов, чтобы производство десятков миллионов беспилотников стало возможным. Парламентарий указал, что Зеленский делает такие заявления ради «игры на публику».

Ранее Владимир Зеленский назвал число производимых Украиной беспилотников. По данным украинского политика, Киев производит 10 миллионов дронов в год. При этом Зеленский отметил, что Украина стремится к тому, чтобы удвоить эти показатели.