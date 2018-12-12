В Москве объявлен план «Перехват» из-за перестрелки в кафе

В кафе «Райская трапеза» на Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка. Видео происшествия опубликовал телеканал «РЕН ТВ».

На записи видно, как мужчины за столом начали ссориться и открыли стрельбу из пистолета. Очевидцы сообщают о 12 выстрелах. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Злоумышленники забрали пострадавшего с собой и покинули место происшествия.

В Москве объявлен план «Перехват», полицейские разыскивают три автомобиля, на которых скрылись участники конфликта.

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