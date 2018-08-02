Силовые структуры
 
Последние новости
Три сестры ближайшие месяцы проведут в СИЗО
Лучшего футболиста чемпионата мира оценили почти в миллиард евро
Под Белгородом устроили цыганский погром после убийства ребенка
Том Харди сильно обрюзг и постарел
Названы главные претенденты на фильм года
В Киеве открыли памятник «украинскому богатырю» Илье Муромцу
Смолов успел сделать селфи на месте аварии
Apple все-таки установила абсолютный рекорд
Обнаружен загадочный инопланетный сигнал
Новости партнеров

В Москве грабители отняли у мужчины пять миллионов рублей и уехали на такси

Перейти в «Мою Ленту»

В центре Москвы неизвестные отобрали у мужчины сумку с пятью миллионами рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Инцидент произошел на Мантулинской улице, неподалеку от Центра международной торговли. Преступники угрожали потерпевшему предметами, похожими на пистолеты, выхватили сумку, после чего скрылись на такси.

В Москве объявлен план «Перехват».

18 июля в Москве мужчина ограбил банк. Преступником оказался 35-летний приезжий. После задержания у него нашли похищенные деньги, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», он заключен под стражу.

25 июня сообщалось о пенсионерке, которая собрала банду и ограбила банк в Ленинградской области, чтобы купить внучке квартиру на свадьбу. Один из бандитов допустил просчет — снял маску, как только вышел на улицу из банковского отделения. Его узнали прохожие и сдали в полицию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Американец сядет на 11 лет за грабеж с игрушечным пистолетом
Задержан подозреваемый в похищении 15 миллионов из банка в Москве
Ограбивший банк пропал на автобусной остановке
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

Закон на районе

Московские полицейские погрязли в преступлениях и обрекли жертв на годы тюрьмы
16:44Сегодня

Избитый после поражения России на ЧМ-2018 заключенный получит деньги

16:4227 июля

Московский суд заочно арестовал сбивших Су-25 и убивших летчика сирийцев

16:18Сегодня

Приставы поймали «черного стоматолога» через сайт знакомств

Силовые структуры00:0217 июля

«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»

Сто лет назад убили Николая II. Пришло время поставить точку в этом деле
14:42Сегодня

Раскрыта схема многомиллионного хищения на реконструкции резиденции Путина

14:5227 июля

Фанаты ЦСКА убили фаната ЦСКА

14:20Сегодня

Ученый из «Роскосмоса» передал секретные данные институту в Брюсселе

Силовые структуры00:0611 июля

«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»

Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
12:39Сегодня

Следователи заинтересовались свердловским Маугли

12:50Сегодня

Кот-наркокурьер попытался доставить наркотики зэкам и стал вещдоком

10:46Сегодня

Обмотанного железной цепью мужчину выловили в подмосковном пруду

Россия
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Я сильная женщина, но немного долбанутая»
Российская мать-одиночка о смысле нелегкой жизни
Ветерану велели снести баню ради участка для олимпийской чемпионки
Врачи заставили здоровую россиянку лечиться от рака и сделали инвалидом
Россияне резко полюбили Запад
Директор школы рассказал о прогулах убивших отца сестер
«Водка — преимущество пожилых»
Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Все материалы
Мир
Черная заря
Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
Швеция закупит Patriot из-за России
Дочь Трампа пожаловалась на ложь в СМИ и отказалась считать их врагами
Детский сад сочли неспособным защитить воспитанников от влияния экстремистов
Саудовцы разбомбили рыбный порт и убили десятки людей
«Пора карать врагов ислама»
Индия решила убивать пиратов
Все материалы
Бывший СССР
Акция за легализацию марихуаны в Тбилиси«По закону нас всех должны были закрыть»
Лидер грузинской «Шишки» о марихуане, политике и российской оккупации
На Украине показали арсенал Савченко для государственного переворота
Карабах раздора
Армяне и азербайджанцы делят его 100 лет. Уже завтра тут может вспыхнуть война
Лукашенко пошутил над своими похоронами и двойником
В Киеве открыли памятник «украинскому богатырю» Илье Муромцу
Гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку не пустили в Белоруссию
Ереван прокомментировал раздражение Кремля действиями армянских властей
Все материалы
Экономика
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
В России появятся офшоры
Олигархи спасут свои миллиарды. Но есть нюанс
Виктор ВексельбергПровокатор
Как действия одного олигарха портят имидж целой страны
Стоимость Apple превысила 1000000000000 долларов
«Северный поток-2» обойдется без Дании
Китай ответил на угрозы США
Сбербанк натянул женский лик на робота
Все материалы
Силовые структуры
Закон на районе
Московские полицейские погрязли в преступлениях и обрекли жертв на годы тюрьмы
В Москве три сестры убили отца
Девушки отомстили ему за унижения и домогательства
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Избитый после поражения России на ЧМ-2018 заключенный получит деньги
Приставы поймали «черного стоматолога» через сайт знакомств
Раскрыта схема многомиллионного хищения на реконструкции резиденции Путина
Ученый из «Роскосмоса» передал секретные данные институту в Брюсселе
Все материалы
Наука и техника
Дешевые, многоразовые, на метане
У России таких ракет нет. И не будет
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
«Сознание — это счисление»
Он верит, что люди живут в компьютерной симуляции. Как из нее выбраться?
В «Росатоме» придумали как лечить рак светом
Названа неожиданная опасность средств для мытья рук
В России предложили наказать Индию за Су-57
Китайский «Кинжал» попал на фото
Все материалы
Спорт
Весь в батю
Черышева воспитал «Реал», им гордится Россия. Не сломается ли он?
Смолов успел сделать селфи на месте аварии
Лучшего футболиста чемпионата мира оценили почти в миллиард евро
Макгрегор анонсировал возвращение в UFC
Бегству российских биатлонисток на Украину нашли объяснение
Россия захотела наказать сбежавших на Украину биатлонисток
«Делаю то же, что и моя семья, уже 100 лет. Душу людей»
Легенда ММА вернулся в 51 год. И снова побеждает
Все материалы
Культура
«Мы живем в эпоху лобби однополых браков»
Британский писатель о гомосексуальности в обществе и книгах
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
«Настоящий пацан знает, что такое телка»
Он приехал в Россию в 1990-х. Такой ему запомнилась страна
Названы главные претенденты на фильм года
Том Харди сильно обрюзг и постарел
Самую сексуальную певицу 2016 года отправят в наркологическую клинику
Вайнштейн предоставит доказательства своей невиновности в изнасиловании
Все материалы
Интернет и СМИ
Три российских журналиста погибли в Африке
Они снимали фильм о российских наемниках
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
«Колхозно, но никто так не делал»
Он взял кредит, чтобы показать россиянам iPhone. А теперь зарабатывает миллионы
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из кулинарного шоу
В WhatsApp обнаружили новую «смертельную» игру для детей
Убитые в Африке российские журналисты пытались отбиться от людей в тюрбанах
Реакция проглотившей наркотики собаки на хозяина прославила питомца
Все материалы
Ценности
Втянулись
Почему женщины и мужчины так любят обтягивающие вещи
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Грозный Гусак
Он целовался с Брежневым, пил пиво бочками и жил в квартире Джеймса Бонда
Выбраны лучшие кроссовки года
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Предложены аксессуары для родившихся под знаком Льва
Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел
Все материалы
Путешествия
Пора валить
Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
На сцене фестиваля «Голос кочевников» — китайская группа HanggaiДухи дают добро
Помощь Сталину, спасение России и другие мифы загадочных бурятских кочевников
Великой китайской стене нашли новое применение
Раскрыты подробности инцидента с российским лайнером над Черным морем
Названы самые раздражающие привычки туристов
Российский лайнер почти столкнулся с другим самолетом над Черным морем
Все материалы
Из жизни
«Малыш, ты уже в клетке»
Красотки, невидимки и космос на Земле: на этих снимках обычные люди творят магию
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Никогда не жду, что меня будут облизывать с ног до головы»
Рассказ россиянки о жизни в Берлине
Редкий пятачок с таинственной историей продадут за миллионы
Отвергнутый бизнесмен застрелил королеву красоты в ее день рождения
Столетняя американка объяснила долголетие одиночеством
Буйвол обратил в бегство напавшую на стадо львицу
Все материалы
Покемоны
Nissan Juke принимает экзамен у Тойоты C-HR
Автомобили из компьютерных игр
Известные и несуществующие автомобили из Mario Kart, Mafia, Sonic, Need For Speed и других игрушек
В гостях у герцога
Почему «Гудвудский фестиваль скорости» будет интересен и миллионеру, и пенсионеру
Аварийный гамак
Забытые технологии: «ловец пешеходов», который мог быть на довоенных Volvo
Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям
Начались продажи обновленных версий Kia Sorento Prime и Rio
Jeep Compass прибыл в Россию
Все материалы
Пора на море
Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей. В чем подвох?
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Все материалы