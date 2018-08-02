В Москве грабители отняли у мужчины пять миллионов рублей и уехали на такси

В центре Москвы неизвестные отобрали у мужчины сумку с пятью миллионами рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Инцидент произошел на Мантулинской улице, неподалеку от Центра международной торговли. Преступники угрожали потерпевшему предметами, похожими на пистолеты, выхватили сумку, после чего скрылись на такси.

В Москве объявлен план «Перехват».

18 июля в Москве мужчина ограбил банк. Преступником оказался 35-летний приезжий. После задержания у него нашли похищенные деньги, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», он заключен под стражу.

25 июня сообщалось о пенсионерке, которая собрала банду и ограбила банк в Ленинградской области, чтобы купить внучке квартиру на свадьбу. Один из бандитов допустил просчет — снял маску, как только вышел на улицу из банковского отделения. Его узнали прохожие и сдали в полицию.

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