Задержан подозреваемый в похищении 15 миллионов из банка в Москве

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном ограблении банка на Ленинградском проспекте. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщается на сайте столичного управления МВД.

Грабителем оказался 35-летний приезжий. У мужчины изъяты похищенные деньги, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», он уже заключен под стражу.

Ограбление банка произошло 18 июля. Подозреваемый проник в отделение под видом посетителя, после чего стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет, похитил деньги и скрылся. По данным РИА Новости, инцидент произошел Бинбанке.

25 июня сообщалось о пенсионерке, которая собрала банду и ограбила банк в Ленинградской области, чтобы купить внучке квартиру на свадьбу. Один из бандитов допустил просчет — снял маску, как только вышел на улицу из банковского отделения. Его узнали прохожие и сдали в полицию.

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