Пенсионерка сколотила банду и ограбила банк ради квартиры для внучки

В Ленинградской области пенсионерка собрала банду и ограбила банк, чтобы купить внучке квартиру на свадьбу. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает Telegram-канал Hue.

Пожилая женщина долгое время торговала самогоном, но смогла накопить лишь 500 тысяч рублей. Тогда она нашла двух сообщников — сына своей подруги и кассира банка. Молодой человек в маске притворился грабителем, а кассир без сопротивления отдала ему 530 тысяч рублей со счета пенсионерки.

Однако участник инсценировки допустил просчет — снял маску, как только вышел на улицу из банковского отделения. Его узнали прохожие и сдали в полицию. Теперь фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.

23 ноября 2017 года стало известно, что полиция американского штата Филадельфия задержала 86-летнюю Эмили Коакли по обвинению в вооруженном ограблении. Пенсионерка зашла в банк на ходунках и потребовала вернуть ей 400 долларов. При этом женщина угрожала сотрудникам револьвером 38-го калибра. Позже выяснилось, что во время попытки ограбления оружие не было заряжено.

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