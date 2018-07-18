В Москве вооруженные преступники ограбили банк

Двое неизвестных совершили налет на офис Бинбанка на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Вооруженные пистолетом преступники в масках похитили деньги из кассы отделения по адресу Ленинградский проспект, дом 75Б, после чего скрылись. Пострадавших среди клиентов и сотрудников нет.

В Бинбанке отказались назвать сумму причиненного ущерба, отметив, что собственная служба безопасности совместно с полицией выясняет все детали инцидента.

Как рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, один из преступников был в мотошлеме.

25 июня сообщалось о пенсионерке, которая собрала банду и ограбила банк в Ленинградской области, чтобы купить внучке квартиру на свадьбу. Один из бандитов допустил просчет — снял маску, как только вышел на улицу из банковского отделения. Его узнали прохожие и сдали в полицию.

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