Ограбивший банк пропал на автобусной остановке

След подозреваемого в ограблении Бинбанка на севере Москвы пропал на автобусной остановке. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«К работе по поиску преступника привлекли служебную собаку, она взяла след, но он пропал на автобусной остановке рядом с отделением банка», — пояснил он.

Розыск подозреваемого — вооруженного пистолетом мужчины в мотошлеме — продолжается. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Источник назвал сумму похищенного: 4,5 миллиона рублей, 79 тысяч долларов и 32 тысячи евро.

18 июля Бинбанк сообщил о налете на свое отделение по адресу Ленинградский проспект, дом 75Б. В пресс-релизе кредитной организации говорится о двух вооруженных неизвестных в масках, которые похитили деньги из кассы.

Пострадавших среди клиентов и сотрудников нет, отметили в банке, отказавшись назвать сумму ущерба.

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