Гангстер бежал от правосудия в Россию и погорел на любви к футболу

Находящийся в международном розыске бразилец был арестован сотрудниками Интерпола сразу после матча сборной Бразилии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

31-летний Родриго Динарди Висентини был задержан на стадионе «Санкт-Петербург Арена» 22 июня, но сотрудники правоохранительных органов все-таки дали мужчине досмотреть игру. Как отмечает интернет-издание, в Бразилии мужчину разыскивали с 2017 года.

В Россию он приехал из Лондона по поддельному паспорту. Мужчина выдавал себя за гражданина Италии.

Подозревается, что Висентини входил в банду, которой руководила 31-летняя Жаклин да Луз. Группировка совершала налеты на почтовые отделения. Местная пресса сообщала, что грабители выносили из отделения по несколько сотен тысяч долларов.

Теперь Висентини предстоит провести несколько месяцев в следственном изоляторе в Петербурге, после этого его экстрадируют в Бразилию. Мужчину подозревают в совершении более десятка налетов. Ему может грозить до 50 лет тюрьмы.

На чемпионате мира по футболу, который проходит в России с 14 июня по 15 июля, Бразилия стартовала с ничьей, а 22 июня выиграла у Коста-Рики со счетом 2:0.

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