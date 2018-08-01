Американец сядет на 11 лет за грабеж с игрушечным пистолетом

В американском штате Миссури мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за ограбление, которое он совершил с помощью игрушечного пистолета. Об этом сообщает New York Post.

57-летний Стивен Маккрэри (Stephen McCrary) совершил налет на кредитный кооператив города Канзас-Сити в сентябре 2016 года. По данным следствия, он угрожал сотруднику организации: направил на него то, что казалось огнестрельным оружием, и потребовал выдать все деньги из кассы. Однако, как выяснилось, пистолет был сделан из пластмассы. Всего преступник получил почти 3,8 тысячи долларов.

В совершении преступления мужчина из Рейтауна сознался в феврале 2018-го. В итоге Маккрэри решили приговорить к 11 годам заключения в федеральной тюрьме по обвинению в грабеже, указали в прокуратуре.

Сообщается также, что до этого у американца уже было 13 судимостей. Отмечается, что 34 года своей жизни из последних 39 лет он провел в тюрьме, либо на свободе по условно-досрочному освобождению, либо на испытательном сроке.

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