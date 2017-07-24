Двух братьев-грабителей в масках Трампа задержали в Италии

В Италии полицейские разоблачили банду грабителей, совершавших в масках президента США Дональда Трампа налеты на банкоматы. Видео с камеры наружного наблюдения публикует ANSA. На кадрах видно, как двое мужчин в одинаковых резиновых масках помещают взрывное устройство в банкомат и приводят его в действие.

Задержанными оказались два брата в возрасте 26 и 30 лет. Стражи порядка полагают, что они совершали грабежи по всей области Пьемонт. На их счету десятки преступлений. Последние два грабежа принесли им почти 100 тысяч евро.