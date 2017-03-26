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Драку сторонников и противников Трампа сняли на видео

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Очевидцы сняли на видео драку между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 25 марта, пишет издание Los Angeles Times.

Ряд столкновений произошел в тот день в городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния, во время демонстрации с участием двух тысяч единомышленников республиканца. Возле митингующих собралась группа их политических противников, один из которых, человек в черной маске, напал на женщину-организатора марша и распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика.

Завязался конфликт, в котором пострадали по меньшей мере два человека. Протестующих разогнала полиция, шесть нарушителей были задержаны, из них четверых — троих мужчин и женщину — впоследствии арестовали. Все они принадлежат к числу недругов участников демонстрации.

Стычки между сторонниками и противниками Трампа после его инаугурации 20 января приняли в США регулярный характер. Так, в начале марта в городе Беркли, штат Калифорния, полиция задержала более 20 человек после столкновений во время шествий. У нарушителей изъяли опасные предметы — бейсбольные биты, доски, железные трубы. В стычках во время маршей в этом штате пострадали семь человек, но госпитализация никому не потребовалась.

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