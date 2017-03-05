В США прошли демонстрации в поддержку Трампа

В ряде штатов США в субботу, 4 марта, прошли выступления в поддержку президента Дональда Трампа, пишет USA Today.

Акция носила название March 4 Trump — «Марш за Трампа», также в этой фразе обыгрывается дата проведения мероприятия, 4 марта.

Тысячи сторонников президента собрались в Нью-Йорке у резиденции Трампа — Trump Tower, возле Монумента Вашингтона в столице, а также в десятках других городов по всей стране.

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В ряде населенных пунктов сторонники Трампа столкнулись с противодействием граждан, не поддерживающих политику новой администрации. Наиболее острым был конфликт в калифорнийском Беркли — там произошло несколько стычек между единомышленники и противниками президента. Четыре человека были арестованы.

В Колумбусе, штат Огайо, протестующие выкрикивали «Нет Трампу, нет ку-клукс-клану, нет фашистским США!», их пытались перекричать сторонники главы государства возгласами «США!»

В Нэшвилле, штат Теннесси, один человек был арестован за кражу двух футболок с изображением Трампа. Еще одного задержали за попытку спровоцировать массовые беспорядки.

В начале февраля в Беркли прошли массовые протесты в Калифорнийском университете, преподаватели и студенты которого известны своими либеральными взглядами. В преддверии выступления блогера и редактора ультраправого сайта Breitbart Майло Яннопулоса перед членами студенческого союза 1 февраля сотни демонстрантов попытались прорваться внутрь здания, где должно было пройти выступление. Полиция их остановила, после чего в окна полетели камни и куски металлических заграждений. Также протестующие подожгли электрогенератор перед входом, выкрикивая лозунги против Трампа.

