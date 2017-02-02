Трамп пригрозил лишить университет госфинансирования после протестов

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить государственного финансирования Калифорнийский университет в Беркли после беспорядков. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Если Калифорнийский университет в Беркли не позволяет свободно излагать взгляды и поощряет применение насилия против людей, вся вина которых состоит в том, что они придерживаются другой точки зрения, — [может], ЛИШИТЬ ЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ?» — гласит запись в аккаунте президента.

Поводом стали массовые протесты в Калифорнийском университете, преподаватели и студенты которого известны своими либеральными взглядами. В преддверии выступления блогера и редактора ультраправого сайта Breitbart Майло Яннопулоса перед членами студенческого союза 1 февраля сотни демонстрантов попытались прорваться внутрь здания, где должно было пройти выступление. Их остановила полиция, после чего в окна полетели камни и куски металлических заграждений. Протестующие также подожгли электрогенератор перед входом. Они выкрикивали лозунги против Трампа.

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Университет выпустил заявление, в котором утверждается, что он гордится своей приверженностью принципу свободы слова. В беспорядках руководство учебного заведения обвинило «150 агитаторов в масках», отметив, что остальные протестующие в количестве полутора тысяч человек вели себя абсолютно мирно.

Калифорнийский университет в Беркли — государственное учебное и исследовательское заведение США. Он неизменно занимает высокие места в рейтингах и пользуется мировой известностью как центр подготовки специалистов в области IT-технологий, физики и экономики. В его честь назван химический элемент берклий. Как и другие крупные американские исследовательские центры, Беркли в значительной степени зависит от федеральных грантов.