Петиция против госвизита Трампа в Британию набрала почти миллион подписей

Петиция с требованием отменить государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию набрала 930 тысяч подписей, их количество продолжает расти. Об этом сообщает Reuters.

«Дональду Трампу следует разрешить въезд в Соединенное Королевство в качестве главы правительства США, но ему не следует направлять приглашение посетить страну с официальным визитом, так как это может вызвать раздражение у ее королевского величества», — говорится в тексте. По британским законам, в том случае, если петиция набирает 100 тысяч подписей, она должна быть вынесена на рассмотрение парламента.

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Государственный визит Дональда Трампа в Британию намечен на июнь 2017 года. Петиция была создана в пятницу, 27 января. Изначально сбор подписей шел достаточно вяло, но после решения Трампа закрыть границы для беженцев из ряда мусульманских стран, как отмечает агентство, британцы стали ставить подписи гораздо активнее.

Ранее сообщалось, что визит Трампа может сорваться из-за его разногласий с принцем Уэльским Чарльзом по проблеме изменения климата. Британская пресса отмечает, что президент США из-за радикально различающихся взглядов не хочет встречаться с сыном королевы Великобритании Елизаветы II во время поездки. В то же время в Лондоне заявляют, что согласно протоколу во время госвизита подразумевается участие наследника престола в мероприятиях.