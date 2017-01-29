СМИ узнали о возможном срыве визита Трампа в Великобританию из-за принца Чарльза

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию в июне 2017 года может сорваться из-за его разногласий с принцем Уэльским Чарльзом по проблеме изменения климата. Об этом сообщает в воскресенье, 29 января, газета The Sunday Times.
По словам помощников президента, со стороны британского принца будет контрпродуктивно пытаться «читать лекции» на эту тему главе государства. При этом они указывают, что Трамп «может взорваться», если на него будут давить.
Газета отмечает, что президент США из-за радикально различающихся взглядов не хочет встречаться с сыном королевы Великобритании Елизаветы II во время поездки. По информации издания, американская сторона предлагает, чтобы Трампа приветствовали сыновья Чарльза, принцы Уильям и Гарри.