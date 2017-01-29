СМИ узнали о возможном срыве визита Трампа в Великобританию из-за принца Чарльза

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию в июне 2017 года может сорваться из-за его разногласий с принцем Уэльским Чарльзом по проблеме изменения климата. Об этом сообщает в воскресенье, 29 января, газета The Sunday Times.

По словам помощников президента, со стороны британского принца будет ​контрпродуктивно пытаться «читать лекции» на эту тему главе государства. При этом они указывают, что Трамп «может взорваться», если на него будут давить.

Газета отмечает, что президент США из-за радикально различающихся взглядов не хочет встречаться с сыном королевы Великобритании Елизаветы II во время поездки. По информации издания, американская сторона предлагает, чтобы Трампа приветствовали сыновья Чарльза, принцы Уильям и Гарри.