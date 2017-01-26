NYT узнала о сокращающем роль США в ООН проекте указа Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа готовит указы, которые могут привести к радикальному сокращению роли Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организациях. Об этом сообщает The New Yotk Times (NYT) со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания.

Один из указов предусматривает прекращение финансирования всех подразделений ООН и других организаций, если они предоставляют статус полноправного члена Палестинской автономии или Организации освобождения Палестины. Также без финансирования должны остаться все, кто поддерживает программы абортов или любую деятельность в обход санкций против Ирана и КНДР.

Кроме того, проект документа предполагает прекращение финансирования любой организации, которая «находится под контролем или в значительной степени под влиянием любого государства, спонсирующего терроризм» или обвиняемого в преследовании меньшинств или любом другом систематическом нарушении прав человека.

Указ в случае его подписания Трампом может привести к тому, что США ограничат финансирование международных организаций на 40 процентов, тем самым серьезно ограничив работу учреждений ООН, ежегодно получающих от Вашингтона миллиарды долларов, отмечает Nеw York Times.

Проект второго распоряжения предусматривает пересмотр всех соглашений, подписанных с более чем одним государством, которые не связаны с «национальной безопасностью, экстрадицией и мировой торговлей». При этом документ отмечает необходимость разработки рекомендаций относительно участия в тех или иных договорах. В частности, под действие указа может попасть Парижское соглашение по климату и другие экологические договоры.

14 января Саманта Пауэр, занимавшая на тот момент пост постоянного представителя США при ООН, предупредила, что если Вашингтон урежет финансирование ООН, то главную роль в ней станут играть Россия и Китай. «Если лидерство США в ООН ослабнет, то другие страны займут наше место», — сказала дипломат.

23 декабря Дональд Трамп пообещал перемены во «всем, что касается ООН», после своей инаугурации на пост президента. Об этом он заявил после того, как США воздержались при голосовании в Совбезе ООН по резолюции, запрещающей строительство израильских поселений в Палестине.

Ранее в тот же день Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных территориях. Документ поддержали все члены СБ кроме США. При этом пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето.