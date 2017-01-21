С сайта Белого дома исчез раздел о поддержке ЛГБТ-сообщества

Сразу же после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа с сайта Белого дома исчезли страницы, посвященные правам ЛГБТ-сообщества, изменению климата и здравоохранению. На это обратило внимание издание The Daily Beast.

Страница, посвященная климату, была заменена страницей «Энергетический план "Америка прежде всего"», где игнорируются изменения климата и говорится: "Президент Трамп стремится к упразднению вредных и ненужных стратегий, таких как «План работ по климату» и «Правила использования водных ресурсов США"».

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Страница, посвященная гражданским правам, была заменена на страницу под названием «Поддержка нашего правоохранительного сообщества». Там, в частности, говорится, что число убийств в столичном округе выросло на 50 процентов. Издание возражает, напоминая, что в 2016 году в Вашингтоне произошло меньше убийств, чем в 2015-м.

При бывшем президенте Бараке Обаме заключение однополых браков было признано конституционным правом гражданина. В июне 2015-го Верховный суд страны постановил легализовать регистрацию гей-союзов на всей территории США. Ранее признание однополых союзов находилось не в федеральной юрисдикции, а в ведении правительства каждого из штатов.

В марте прошлого года в Белом доме впервые приступила к работе посланник по правам ЛГБТ трансгендер Раффи Фридман-Гарспен. Ранее она работала советником в Национальном центре кампании за равенство трансгендеров. После назначения в 2015 году Фридман-Гарспен оказалась первым сотрудником Белого дома, открыто признавшимся в смене пола.

Новая администрация США не разделяет взглядов своих предшественников по вопросу отношения к сексуальным меньшинствам. Так, вице-президент Майк Пенс, с 2013 года занимавший пост губернатора Индианы, известен как консерватор, противник абортов и расширения прав представителей ЛГБТ-сообщества.