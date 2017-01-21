На сайте Белого дома начнут публиковать зарплаты сотрудников

На сайте Белого дома появился раздел, в котором будут публиковать данные о зарплатах его сотрудников. Как сообщается, на данный момент страница находится в стадии обновления.

«В данном разделе будут публиковаться данные о зарплатах сотрудников аппарата Белого дома по мере поступления информации от администрации президента США Дональда Трампа», — говорится в на странице.

Сайт Белого дома претерпел ряд обновлений после вступления Трампа в должность главы государства. В частности, исчезли страницы, посвященные правам ЛГБТ-сообщества, изменению климата и здравоохранению.

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