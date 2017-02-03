В Калифорнийском университете в Беркли избили сторонника Трампа

В кампусе Калифорнийского университета в Беркли сторонник президента США Дональда Трампа подвергся избиению, передает Associated Press.

Инцидент произошел в четверг, 2 февраля. 21-летний студент Джек Палкович, на котором была кепка с девизом Трампа «Сделаем Америку снова великой», направлялся на занятия, когда рядом затормозил внедорожник, из него выскочили двое злоумышленников и избили Палковича.

Полиция прибыла на место, ей удалось задержать нападавших. Оказалось, что они также являются студентами.

Отмечается, что многие учащиеся, ставшие очевидцами инцидента, неодобрительно отнеслись к произошедшему. «Беркли всегда выступал за возможность самовыражения», — сказал 20-летний футболист Рассел Удэ. «Такие вещи дискредитируют мирный протест», — добавил он.

До этого в учебном заведении прошли протесты против политики Трампа. Они начались мирно, однако вскоре переросли в беспорядки. Когда стемнело, толпа протестующих увеличилась до 1500 человек, среди них выделились более 100 боевиков, одетых в похожую одежду, напоминающую костюм ниндзя, и использовавшие военизированную тактику. Под прикрытием толпы они начали швырять в полицейских пиротехнику, коктейли Молотова, камни и другие предметы.

Радикалы соорудили баррикады возле университета, разбили окна, подожгли керосиновый генератор. Толпа разошлась уже ночью. Небольшая группа напоследок устроила беспорядки за пределами кампуса, на близлежащих улицах города Беркли.