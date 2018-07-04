Китайцев предостерегли от стреляющих американцев

Посольство Китая в Вашингтоне предупредило китайцев об опасности путешествия в США. Об этом сообщает газета «Женьминь жибао».

По информации китайского диппредставительства, у властей Соединенных Штатов есть проблемы с обеспечением общественной безопасности, часты случаи перестрелок, грабежей и воровства. Туристов просят быть бдительными и не ходить по улице в одиночку ночью.

Если приезжим будет грозить опасность, их просят звонить в полицию. При этом отмечается, что если звонящий будет настойчиво говорить по-китайски, ему ответят на родном языке. Помимо этого, граждан КНР призывают обратить внимание на медицинскую страховку, прогноз погоды, таможенный досмотр и угрозу терроризма.

Газета The New York Times отмечает, что такое уведомление вызвало неоднозначную реакцию китайских интернет-пользователей. В Weibo один из пользователей написал: «Невинное напоминание: в США небезопасно. Лучше дома путешествовать, особенно в Синьцзян [Синьцзян-Уйгурский автономный район] съездить, это просто рай на земле».

В Соединенных Штатах часты случаи массовых расстрелов. Так, 28 июня в результате стрельбы в редакции американского издания Capital Gazette погибли, по предварительной информации, четыре человека.

Синьцзян-Уйгурский автономный район — регион на северо-западе страны, где периодически вспыхивают этнические конфликты. Через СУАР, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана.

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