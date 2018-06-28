Неизвестный устроил стрельбу в редакции американской газеты

В результате стрельбы в редакции американского издания Capital Gazette погибли, по предварительной информации, четыре человека. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источник в полиции.

Как рассказал телеканалу Fox News шериф округа Анн-Арандел Рон Бэйтман, подозреваемого в нападении задержали. Сотрудники газеты эвакуированы, в здании идет обыск.

По словам репортера газеты Фила Дэвиса, который находился в здании во время происшествия, нападавший выстрелил в стеклянную дверь в офис и открыл огонь по нескольким сотрудникам.

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