В Петербурге произошла перестрелка

Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте»

На торговой базе «Салова 52» на юге Санкт-Петербурга произошла перестрелка. Об этом сообщает Пятый канал.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Очевидцы в социальных сетях отмечают, что звуки выстрелов на оптовой базе звучат не первый раз, пишет канал.

В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. В зоне стрельбы выставлено оцепление.

Официального подтверждения информации о пострадавших пока нет.

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