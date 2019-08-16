В Петербурге произошла перестрелка

На торговой базе «Салова 52» на юге Санкт-Петербурга произошла перестрелка. Об этом сообщает Пятый канал.
По предварительной информации, есть пострадавшие. Очевидцы в социальных сетях отмечают, что звуки выстрелов на оптовой базе звучат не первый раз, пишет канал.
В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. В зоне стрельбы выставлено оцепление.
Официального подтверждения информации о пострадавших пока нет.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!