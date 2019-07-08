В Москве ввели план «Перехват» после разбоя со стрельбой

Неизвестные обстреляли автомобиль на Марксистской улице в центре Москвы, ограбили водителя и скрылись. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка МВД.

По предварительным данным, несколько человек открыли стрельбу по автомобилю, проезжавшему по Марксистской улице. Когда автомобилист остановился, неизвестные под угрозой расправы похитили из салона сумку с документами и деньгами. Более подробные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

В настоящее время правоохранительными органами устанавливается сумма похищенных денег, а также оружие и личности подозреваемых.

Отмечается, что правонарушители скрылись на автомобиле, их объявили в розыск — в городе введен план «Перехват».

12 декабря также сообщалось, что в кафе «Райская трапеза» на Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка, из-за чего оперативниками был введен план «Перехват». Тогда конфликт произошел между гостями заведения. Они начали ссориться и позже открыли стрельбу из пистолета. В итоге погиб один человек, еще один получил ранения.

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