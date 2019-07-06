Россиянин открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

Неизвестный мужчина выстрелил из травматического пистолета в двух девушек за отказ познакомиться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Инцидент произошел в районе Минской улицы на западе Москвы. По данным сотрудников правоохранительных органов, компания мужчин из четырех человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, попыталась познакомиться с двумя девушками. Получив отказ, один из них начал стрелять из пистолета в сторону девушек.

В настоящий момент полиция разыскивает подозреваемых. Пострадавшие отказались от госпитализации.

В конце июня режиссер Агния Галданова подверглась нападению напротив столичного главка МВД. Когда она возвращалась с вечеринки из сада «Эрмитаж», к ней подошли двое мужчин и предложили интим. По словам режиссера, она отказала им в грубой форме, после чего мужчины принялись жестоко избивать Галданову. Врачи констатировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

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