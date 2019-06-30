В Москве девушку-режиссера избили напротив здания полиции

Двое неизвестных напали на режиссера Агнию Галданову напротив столичного главка МВД. Об этом сама девушка написала на своей странице в Facebook.

По словам Галдановой, инцидент произошел на улице Каретный Ряд, возле Петровки, 38. В четверг девушка возвращалась с вечеринки из сада «Эрмитаж», к ней подошли двое мужчин и предложили интим.

«Я их послала на ***. За это мне прилетело кулаком в лицо. А потом еще раз в голову, отчего я упала на землю. Ни один прохожий не заступился. Я выбежала на проезжую часть, спасаясь от них, но ни одна машина не остановилась. Просто объезжали. А они схватили меня за руку и поволокли обратно на тротуар, чтобы продолжить беспрепятственно бить», — написала Галданова.

После этого, отметила девушка, она лежала на улице избитая до тех пор, пока за ней не приехала подруга. Врачи констатировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы. Режиссер написала заявление в полицию.

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