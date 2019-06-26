Россияне разгромили подъезд дома и выложили видео в интернет

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Как минимум двое молодых людей разбили стекла и выбили двери в подъезде жилого дома под Зеленоградом, сняли это на видео и выложили в Instagram, сообщает «Инфопортал Зеленограда».

Инцидент произошел в ночь на вторник, 25 июня, в ЖК «Мелодия леса» в деревне Голубое. В одном ролике юноша разбивает головой стекло в двери, в другом показаны три лежащие на полу сломанные двери. Позднее автор удалил публикации, но другие пользователи соцсети успели их сохранить.

Местные жители рассказали порталу, что погром устроили друзья их соседа, который в апреле уже участвовал в потасовках в подъезде и избил соседа и его ребенка за просьбу не шуметь ночью. В обоих случаях полиция не приезжала на вызов.

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